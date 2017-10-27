 Trabzonspor'da divan kurulu toplanıyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'da divan kurulu toplanıyor

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da divan kurulu toplanıyor

    ’da 40’ıncı Olağan Divan Genel Kurul toplantısı yarın saat 13.00’de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi, Nizamettin Algan Salonu’nda gerçekleştirilecek.

    Mevcut yönetim kurulunun idari ve ekonomik olarak yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgiler vereceği toplantıya delegelerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Genel kurula ayrıca muhtemel başkan adaylarının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde istifa eden yöneticilerin bazılarının da katılacağı öğrenildi. Başkanı Muharrem Usta'nın genel kurula katılmaması durumunda ise yönetimi Asbaşkan Ahmet Çubukçu'nun temsil edeceği ifade edildi.

    EKSİKLER CAN SIKIYOR
    Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan 'da sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasının sıkıntısı yaşanıyor. Bordo mavili takımda Burak Yılmaz ile Kucka'nın sakatlıkları bulunurken, kart cezalısı Mas ile Rodallega da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan ve dün takımla birlikte çalışmalara katılan Hubocan ile Abdülkadir'in oynayıp oynamayacağıyla ilgili son kararın ise yapılacak değerlendirmenin ardından verileceği belirtildi.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:14
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