Trabzonspor'da bir istifa daha!
Trabzonspor´da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu´nun istifa ettiği bildirildi.
Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor´da, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu´nun da görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Vardaloğlu´nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.
Bu arada Vardaloğlu´nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:05
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