Trabzonspor'da bir istifa daha!

Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor´da, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu´nun da görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Vardaloğlu´nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.

Bu arada Vardaloğlu´nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.