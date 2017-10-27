 Trabzonspor'da bir istifa daha! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Trabzonspor'da bir istifa daha!

    Trabzonspor'da bir istifa daha!

    Trabzonspor´da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu´nun istifa ettiği bildirildi.

    Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor´da, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu´nun da görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Vardaloğlu´nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.

    Bu arada Vardaloğlu´nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:05
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