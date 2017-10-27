 Sosa konuşmak istedi, yönetim reddetti! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Sosa konuşmak istedi, yönetim reddetti!

    Sosa konuşmak istedi, yönetim reddetti!
    'un Arjantinli futbolcusu son dönemde hakkında çıkan, "Şehri beğenmedi, ailesi Trabzon'da mutsuz" haberleri üzerine yönetime başvurarak, basın açıklaması yapmak istediğini iletti. Bu haberlerin doğru olmadığını söyleyen Tangocu, "Burada mutluyum ve kendimi sahaya vermek adına elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi. Yönetim, Sosa'nın açıklama isteğini şimdilik reddetti.

    Takvim
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:50
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