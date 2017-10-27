 Şenol Güneş ile görüştüm – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Şenol Güneş ile görüştüm

    Şenol Güneş ile görüştüm
    Göreve başladıktan sonra Şenol Güneş, Ersun Yanal ve Özkan Sümer ile konuşarak fikir alışverişinde bulunduğunu kaydeden Çalımbay, Antalya'dan ayrılış süreciyle ilgili de Eto'o veya başka bir oyuncuyla hiçbir sorunun olmadığını sadece yönetimle yaşadığı fikir ayrılığı yaşadığını söyledi. Çalımbay, yarım sezonluğuna anlaşmasına rağmen planlarını uzun süreli yaptığını, Trabzon'da uzun yıllar kalmak istediğini de söyledi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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