Şenol Güneş ile görüştüm

Göreve başladıktan sonra Şenol Güneş, Ersun Yanal ve Özkan Sümer ile konuşarak fikir alışverişinde bulunduğunu kaydeden Çalımbay, Antalya'dan ayrılış süreciyle ilgili de Eto'o veya başka bir oyuncuyla hiçbir sorunun olmadığını sadece yönetimle yaşadığı fikir ayrılığı yaşadığını söyledi. Çalımbay, yarım sezonluğuna anlaşmasına rağmen planlarını uzun süreli yaptığını, Trabzon'da uzun yıllar kalmak istediğini de söyledi.