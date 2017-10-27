Sahne senin Ndoye

Burak Yılmaz'ın sakatlığı, Rodallega'nın da cezası nedeniyle Galatasaray karşısında ilk 11'de Trabzonspor'un gol umudu olarak forma giyecek olan Senegalli forvet N'Doye ile teknik direktör Rıza Çalımbay bir görüşme yaptı. Çalımbay, "Kariyerin müthiş. Ancak Trabzonspor'da belki şartlar nedeniyle, belki de uyum sorunu yüzünden beklentilere cevap verebilmiş değilsin. Bir de üstüne transferler yapılmış. İşte şimdi sana kaliteni göstermen için bir fırsat. G.Saray derbisinde göster kendini. Bu takımımız için çok önemli bir maç. Senin de bunun bilinci içinde elinden geleni yapacağına inanıyorum" dedi. N'Doye, Trabzonspor'un geçen sezon G.Saray ile oynadığı iki lig maçında da birer gol atmıştı. Trabzonspor, İstanbul'da 1-0, Trabzon'da da 2-0 kazanmıştı.



Karadeniz ekibi, Süper Lig'de oynadığı son 15 maçın sadece ikisindengalibiyetle ayrılabildi. Bordo-mavililer, 7 maçtan 1 puan çıkarırken; 6'sında mağlup oldu. Trabzonspor ayrıca son 5 maçında galibiyet alamadı.



Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 deplasman maçında da kalesini gole kapatamadı. Bordomavililer, son olarak geçen sezon Antalyaspor'la 22 Nisan'da oynanan karşılaşmada gol yememişti.