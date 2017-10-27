N’Doye’dan endişelendiren haber! İdmana çıkmadı
Süper Lig'de pazar günü oynanacak kritik Galatasaray karşılaşması öncesi forvet krizi yaşanan Trabzonspor'a bir kötü haber de Dame N'Doye'dan geldi.
Trabzonspor'da hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'a bir kötü haber de elde kalan son golcüsü Dame N'Doye'dan geldi… Bordo mavililerde Galatasaray maçı öncesi takımın oynayabilecek tek forveti olan N'Doye bu sabah antrenmana çıkmadı.
Burak Yılmaz'ın sakatlığı, Hugo Rodallega'nın ise hafta içi Türkiye Kupası'nda oynanan Çorum Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi Galatasaray maçı öncesi bordo mavilileri sıkıntıya sokmuştu.
KONDİSYON SALONUNDA ÇALIŞTI
Bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve takımda üçüncü forvet konumuna gelen Dame N'Doye ise Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın elindeki tek koz olarak kalmıştı. Zorlu Galatasaray derbisine 2 gün kala sakatlanan N'Doye'un bu sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana katılmaması moralleri bozdu.
Kondisyon salonunda çalışan Senegalli'nin sakatlığının ciddi olmadığı, Galatasaray'a karşı oynayıp oynayamayacağının ise yarın yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği öğrenildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:27
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Caner Ekin’e verilen cezanın ardından Yıldırım Demirören’den ilk açıklama
Toplam 22
Yorum
efendi efendi beşiktaşlılar teknik direktörden oyuncuya kadar aynı nakarat...tüm ülke görüyor yaptıklarınızı....bu herkes için geçerli..
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Fener rüya görüyor
Toplam 10
Yorum
italyada bir sporcunun kız çocuğudamı para için t italyada arjantinl bir sporcunun kızıdaha 3 4 gün öncesi gs nin forması ile poz veriyor ve dili dönmesede cimbom diye bağırıyor o çocukta
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 1
Yorum
MEHMET TFF BEŞİKTAŞIN ARKA BAHÇESİ OLUNCA BÖYLE OLUYOR. ÇOK GÖRMEMEK LAZIM. ÇOCUKCAĞIZIN BİRİSİ YANLIŞLIKLA YAPMIŞTIR.
N’Doye’dan endişelendiren haber! İdmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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