 Mehmet Yılmaz işbaşı yaptı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Mehmet Yılmaz işbaşı yaptı

    Mehmet Yılmaz işbaşı yaptı
    BORDO-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Trabzonlu yardımcı teknik adamı Mehmet Yılmaz oldu. Karadeniz ekibinin eski golcüsü, antrenör olarak takımla ilk çalışmasına çıktı.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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