Hedefimiz Türkiye Kupası
Başkan Usta, “Ligden kopmadık ama mutlaka Türkiye Kupası’nı almamız gerek” dedi
Geçen sezon küme düşme maçı maalesef bize denk geldi. Biz Bursa'ya yenilince Rizespor küme düştü. Sonrasında kamuoyunda ortaya çıkan durum travma oluşturdu.
Bu sezon iyi bir kadro kurduk ama demotivasyon oldu.
Teknik ekibe, futbolu bilenlere bu kötü skorların nasıl alındığını sorduğumda cevap veremiyorlar. Kimse bilmiyor.
2009-10 yılından beri Trabzonspor kupa alamadı. Bu sezon hedeflerimizden biri mutlaka Türkiye Kupası'nı almak. Ligde de hedeften kopmadık. Herkes kenetlenmeli. Bu sene sonunda Avrupa'ya gidecek yolu yeri kendimize edinmemiz şart.
ABD'ye giderken uçakta Akhisar maçını izliyordum. 3-0 olunca kapattım.
2 gün önce tüm takımla toplantı yaptım. Ardından kaptanlarla da toplantı yaptım. Gördüğüm kadarıyla bazı futbolcular kendini bırakmış.
Takımda paradan değil de forma adaletsizliğinden dolayı rahatsız olan futbolcuların olduğunu biliyorum. Mesela Bongonda işi bırakmış.
Yapılanlardan dolayı beni eleştirebilirsiniz ama bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor.
Ersun Yanal'ın ardından birçok alternatifimiz vardı ama biz Rıza Çalımbay isminde karar kıldık. Tüm camianın Trabzonspor'u bebeği gibi düşünüp koruması lazım. Çalımbay'a inanıyor ve güveniyoruz. Gelin takıma sahip çıkalım
Yusuf ve Abdülkadir için görüşmeler yaptım. Çok iyi rakamlar konuşuluyor. Eğer Trabzonspor yüksesirse o zaman sezon sonunda 40 milyon euro'lardan bahsedebiliriz.
Rodallega, Çorum Bld maçında rakibin kendisine ırkçılık yapıp küfür ettiğini söyledi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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