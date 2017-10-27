Fırtına'ya iki iyi haber birden

Trabzonspor, G.Saray derbisinin hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana, sakatlıkları bulunan Burak ve Kucka katılmadı, Hubocan ve Abdülkadir ise takımla çalıştı. Çorum Bld maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparken; diğerleri dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.