Derbiyi Özkahya yönetecek

Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Özkahya bugüne kadar Trabzonspor'un 25 maçında düdük çaldı. Bu periyotta bordomavililer 9 galibiyet, 9 beraberlik aldı ve 7 kez de yenildi. Karadeniz ekibi, 25 maçta 65 sarı, 6 da kırmızı kart gördü. Rakiplere ise 52 sarı çıktı, kırmızı gösterilmedi. Geçen sezon Trabzonspor'un G.Saray'ı 2-0 yendiği derbide de düdük çalan 1980 doğumlu hakem ile Fırtına son 5 maçında 1 kez kazandı. (1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi).