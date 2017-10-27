Derbiyi Özkahya yönetecek
Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 06:56
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 31
Yorum
biraz düsün tamam hakaretten ceza yemesin Maicon peki sportmenlige aykiri hareket? yani o resimde görüldügü üzere hakem'e yaptigi o hareket ? Anlayana..
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Kara Kartal’da İlhan Mansız sesleri
Toplam 8
Yorum
BJKartal Efsane mi komik olmayın, her önüne geleni efsane yaptınız. Ne başarısını gördük dünya kupası gölünden başka... anca ego da efsane olur.
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Trabzonspor'da divan kurulu toplanıyor
Toplam 1
Yorum
cskn ozkr Hocam gördüğünü çal (ne isa ne musa) aranan hakem ol iki takımda futbol oynuyor işin aslında çok kolay.....
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