 Derbiyi Özkahya yönetecek – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Derbiyi Özkahya yönetecek

    Derbiyi Özkahya yönetecek

    Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

    Özkahya bugüne kadar Trabzonspor'un 25 maçında düdük çaldı. Bu periyotta bordomavililer 9 galibiyet, 9 beraberlik aldı ve 7 kez de yenildi. Karadeniz ekibi, 25 maçta 65 sarı, 6 da kırmızı kart gördü. Rakiplere ise 52 sarı çıktı, kırmızı gösterilmedi. Geçen sezon Trabzonspor'un G.Saray'ı 2-0 yendiği derbide de düdük çalan 1980 doğumlu hakem ile Fırtına son 5 maçında 1 kez kazandı. (1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi).
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 06:56
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