Süper Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, savunma kurgusu üzerinde duruyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 10.00'da yaptığı çalışma ile sürdüren bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Kucka antrenmanda yer almadı. İdmanı Mektebim Okulu öğrencileri ve taraftarlar ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla fotoğraf çektirdiler.



Bordo-mavililer, antrenmanın başında gerçekleştirdiği koşunun ardından dar alanda pas ile taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, yapılan taktik çalışmasında zaman zaman oyunu durdurarak ikazlarda bulundu ve oyuncularından saha içinde sürekli birbirleriyle konuşarak yardımlaşmalarını istedi.



Çalımbay'dan savunmaya uyarı

Süper Lig'in en çok gol atan takımı ile en fazla gol yiyen ekibinin hafta sonu oynayacağı maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, savunma oyuncuları ile yakından ilgilenerek uyarılarda bulunuyor. Lig'de attığı 20 golle geride kalan 9 haftada rakip en fazla sarsan takımlarından biri olan Galatasaray'a karşı özel önlemler almayı planlayan Çalımbay, bugüne kadar ligde yediği 22 golle alarm veren savunmanın kurgusu üzerinde de bir takım değişikler yapacağının sinyallerini verdi. Bordo-mavililerin yeni teknik patronu, yapılan taktik çalışmasında Pereira, Uğur, Durica ve Musafa Akbaş'ı dörtlü savunmada denedi. Önlerine ise Okay ve Onazi ikilisini yerleştirdi.



N'Doye'de sorun yok

Sahasında Galatasaray ile 20 Ekim Pazar günü kritik müsabakaya çıkacak olan bordo-mavililerde, Burak Yılmaz'ın sakat olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyesypor ile oynanan maçta kırmızı kart görmesi üzerine cezalı duruma düşen Rodallega'nın forma giyemeyecek olması üzerine gözler 3. forvet konumunda olan N'Doye'ye çevrildi. Karadeniz ekibinin sabah yapılan çalışmasına katılmayan Senegalli golcünün tedbir amaçlı olarak salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı bildirildi. N'Doye'nin, Galatasaray müsabakasında oynamasına engel herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.



Onazi ile özel görüştü

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında ilk on birde forma vermeyi planladığı Onazi ile antrenman sonrası özel bir görüşme yaptı. Saha içindeki isteklerini oyuncusuna ileten Çalımbay, neler yapması gerektiği konusunda da oyuncuya telkinlerde bulundu.



Çalımbay ilk 11'in sinyallerini verdi

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçında sahaya süreceği ilk on birin de sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adam, yapılan taktik çalışmasında as kadroda Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Bero ve Castillo oynatırken, N'Doye'nin de dönmesiyle Bero veya Castillo ikilisinden birini de kenara çekecek.