45 bin TL ve bloke cezası

PFDK, Trabzonspor'a ceza verdi. Kuruldan yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatya-Trabzon maçında taraftarlarının neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle 45 bin TL ve misafir tribün B, C, D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildi" denildi.