 45 bin TL ve bloke cezası – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    45 bin TL ve bloke cezası

    45 bin TL ve bloke cezası
    PFDK, Trabzonspor'a ceza verdi. Kuruldan yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatya-Trabzon maçında taraftarlarının neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle 45 bin TL ve misafir tribün B, C, D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildi" denildi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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