Muharrem Usta'dan flaş açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, katıldığı televizyon programında Bordo Mavili kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Trabzonspor'da canı sıkılan çok oyuncu var. Bunun nedeni forma adaletsizliği... Hiçbir takım hoca alırken oy birliği ile almaz. Oy birliği ile aldığınızda hoca alamazsınız kulübe. Bu tarz işlerde 15 kişi toplanılıp karar verilmez. Oyuncu alırken de böyledir. Rıza Hoca dışında yabancı hoca adayları vardı."



İLK HEDEF KUPA

"2009-10 sezonundan beri bu şehre kupa gelmiyor. Yaklaşık 8 sene oldu. Türkiye Kupası hedefimiz var. Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz. Bunun için tüm camianın kenetlenmesi şart. İnsanlar gelip geçecekler, aslolan Trabzonspor'dur. Lige bakarsak Galatasaray'ı ayırdığımızda Fenerbahçe, Beşiktaş ile aramızda 2 maçlık puan farkı var. Göztepe, Kayseri gibi diğer takımların da hakkını teslim etmeliyiz. Bizim amacımız Avrupa'ya gitmek. 'Trabzonspor için ölürüm' diyenler Trabzonspor için kenetlenmeden bu işler olmaz. Yönetimden istifa edenlere sesleniyorum. Biz buradayız siz istifa ettiniz. Yarın da siz burada olabilirsiniz,birbirimize destek olalım."



BORÇ MESELESİ

"Ben başkanlığı devraldığımda 190 milyon Euro borç vardı. Şu anki borç 200 milyon Euro. TL olarak söyleyelim 590 milyon TL borç var. Yıllık kur farkı 125 milyon TL. İki yılda 850 milyon TL.Biz birçok önemli sponsorluk anlaşmalarıyla gelir sağladık. Bizim dönemimizde hiç bütçe açığı yok."



CEBİMDEN ÖDEDİM

Ben hiçbir oyuncunun menajerine %10'un üzerinde para vermedim. Bir tek Kucka'nın menajerinde 550 bin euro fark vardı. Onu da cebimden ödedim... Herkesten rica ediyorum. Ne ayrılanımız, ne de kalanımız bu kulübe zarar vermesin. Destek verenler, desteklerini geri istediler. Ben çok zor şartlarda bu paraları geri ödedim. Ödeyemediğim 3 arkadaşım var. Onlardan ikisi reklam verelim para helal olsun dediler.