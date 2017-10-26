Muharrem Usta'dan flaş açıklamalar
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, katıldığı televizyon programında Bordo Mavili kulübün gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Trabzonspor'da canı sıkılan çok oyuncu var. Bunun nedeni forma adaletsizliği... Hiçbir takım hoca alırken oy birliği ile almaz. Oy birliği ile aldığınızda hoca alamazsınız kulübe. Bu tarz işlerde 15 kişi toplanılıp karar verilmez. Oyuncu alırken de böyledir. Rıza Hoca dışında yabancı hoca adayları vardı."
İLK HEDEF KUPA
"2009-10 sezonundan beri bu şehre kupa gelmiyor. Yaklaşık 8 sene oldu. Türkiye Kupası hedefimiz var. Kupayı şehrimize getirmek istiyoruz. Bunun için tüm camianın kenetlenmesi şart. İnsanlar gelip geçecekler, aslolan Trabzonspor'dur. Lige bakarsak Galatasaray'ı ayırdığımızda Fenerbahçe, Beşiktaş ile aramızda 2 maçlık puan farkı var. Göztepe, Kayseri gibi diğer takımların da hakkını teslim etmeliyiz. Bizim amacımız Avrupa'ya gitmek. 'Trabzonspor için ölürüm' diyenler Trabzonspor için kenetlenmeden bu işler olmaz. Yönetimden istifa edenlere sesleniyorum. Biz buradayız siz istifa ettiniz. Yarın da siz burada olabilirsiniz,birbirimize destek olalım."
BORÇ MESELESİ
"Ben başkanlığı devraldığımda 190 milyon Euro borç vardı. Şu anki borç 200 milyon Euro. TL olarak söyleyelim 590 milyon TL borç var. Yıllık kur farkı 125 milyon TL. İki yılda 850 milyon TL.Biz birçok önemli sponsorluk anlaşmalarıyla gelir sağladık. Bizim dönemimizde hiç bütçe açığı yok."
CEBİMDEN ÖDEDİM
Ben hiçbir oyuncunun menajerine %10'un üzerinde para vermedim. Bir tek Kucka'nın menajerinde 550 bin euro fark vardı. Onu da cebimden ödedim... Herkesten rica ediyorum. Ne ayrılanımız, ne de kalanımız bu kulübe zarar vermesin. Destek verenler, desteklerini geri istediler. Ben çok zor şartlarda bu paraları geri ödedim. Ödeyemediğim 3 arkadaşım var. Onlardan ikisi reklam verelim para helal olsun dediler.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:37
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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