Çorum Belediyespor'dan Rodallega açıklaması!

Gül, Trabzonspor maçında Rodallega'nın kafa attığı futbolcuları Yakup Kayış ile belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek, rakip oyuncunun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çocukluğundan beri tanıdığı Yakup'un takımın en efendi oyuncusu olduğunu belirten Gül, "ırkçı saldırı" iddialarını kesinlikle kabul etmediğini, bunu ortaya atanların iddialarını ispatlaması gerektiğini söyledi.

"Çorum Belediyesporlu futbolculardan herhangi birisinin ırkçı saldırıda bulunduğunun ispat edilmesi halinde o oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakacağım." diyen Gül, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un yöneticilerinden de şunu özellikle istirham ediyorum. Rodallega bu iftirayı yapmış ise çok önemli bir maç öncesi kendisini affettirmek adına suçu Çorum Belediyesporlu futbolcunun üzerine, hem de ırkçı söylem gibi bir iftira ile kötülemeye çalışmış ise Trabzonspor da aynı şeyi yapmalıdır. En büyük cezayı vermelidir."

Yakup Kayış ise Rodallega'nın kendisine iftira attığını öne sürerek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Maçta yaşanan pozisyonu anlatan Yakup, şunları kaydetti:



"Rodallega'nın önüne geçebilmek için hamlede bulundum. O da beni iterek serzenişte bulundu. Ben de ona 'Maç 3-0 oldu, bu kadar abartmana gerek yok' dedim. Bunu Trabzonspor'dan o anda orada olan kim olsa söylerdim. O da bana kızarak ve kaşlarını çatarak yabancı dilde bir şeyler söyledi. Yanına gittim ve 'Ne oldu?' diye sordum. Görüntülerde yavaş görünüyor ama o esnada bana şiddetli bir kafa attı. Kırmızı kart gördü ve ben yerde yatarken hakemin ve futbolcu arkadaşların gözü önünde eğilip kulağıma küfretti. Her ne kadar İngilizce bilmesem de bazı küfürleri anlayabiliyorum. Bu, kabul edilebilir bir davranış değil. Benim kariyerimi incelesinler. Bu liglerde 200 maçım var, bir tane bile kırmızı kart görmedim. Ahlaksız bir futbolcu olsam 8-10 kırmızı kartım olurdu. Yapılan bu iftirayı kesinlikle kabul etmiyorum. Yasal yollarla da hakkımı arayacağım."