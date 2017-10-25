Volkan Şen: sahada cevap vereceğim

Transfer olduğu andan itibaren eleştirilerin odağı haline gelen Volkan Şen, sitem etti. Antrenmanlarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Volkan, "Form tutmak için herkesten en az iki kat daha fazla çalışıyorum. Konuşmamam gerekiyor ama sadece şunu söyleyeceğim; beni her fırsatta toplumun önüne atmaya çalışanlara sahada cevap vermek istiyorum" dedi.