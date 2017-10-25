 Volkan Şen: sahada cevap vereceğim – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Volkan Şen: sahada cevap vereceğim

    Volkan Şen: sahada cevap vereceğim
    Transfer olduğu andan itibaren eleştirilerin odağı haline gelen Volkan Şen, sitem etti. Antrenmanlarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Volkan, "Form tutmak için herkesten en az iki kat daha fazla çalışıyorum. Konuşmamam gerekiyor ama sadece şunu söyleyeceğim; beni her fırsatta toplumun önüne atmaya çalışanlara sahada cevap vermek istiyorum" dedi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:17
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