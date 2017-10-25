Sosa'nın eşi geldi

gün önce basında yer alan haberlertaraftarını şok etmişti. İşte o hayali haberler: Geçen yaz'dan transfer edilen Sosa'nın eşiyle ilgili ciddi bir problemi çıktı. Özel uçakla getirtilen, bir süre kaldığı şehri beğenmeyerekTrabzon'da kesinlikle oturmayacağını belirteniçin yönetim, İstanbul'da villa bulmak için seferber oldu. Durum Sosa'yı da rahatsız ederken, eşini ikna etme çabaları sonuç vermeyen Arjantinli oyuncu sorunu bir an önce çözülmesini bekliyor. Yöneticiler'daki villa arayışlarını sürdürürlerken, problemin nasıl aşılacağı merakla bekleniyor. Eşinin ikna edilmemesi halinde Sosa'nın ayrılık isteğinde bulunabileceğinden endişe ediliyor.Yeni Malatyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında kırmızı kart görencezası nedeniyle oynayamayacağıkupa öncesi ailesine kavuştu. Sosa'nın eşive ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla önceki gece'dan tekrar'a geldi. Havalimanında çocuklarına uzun süre sarılarak hasret giderenkeyfinin oldukça yerine olduğu gözlendi. Havalimanında mutlu olduğu gözlenen, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı.'nın Milano'dan eşyalarını toplayarak geldiği ve bundan sonraki süreçte eşiyle birlikte'da uzun süre kalmayı planladığı öğrenildi.ve ailesinin bu hafta içinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birini seçip yerleşeceği belirtildi. Eşi konusunda hassas olan'nın sahadaki performansının artması bekleniyor.Ailenin yanında oluşu ile olmayışı arasında, bir uçurum kadar fark vardır. Hele ki ailenizin olmayışı sizin performansınızı olumsuz etkiliyor ve geçtiğimiz hafta içerisinde ailenizin şehri terk ettiğine dair asılsız haberler ortada dolaşıyorsa. İşte Sosa da böyle bir anda ailesine kavuştu. Malatya maçındaki performansı ve gördüğü kırmızı kart, Sosa için bazı şeylerin istediği gibi gitmediğini gösteriyordu. Onun, ailesi ile buluşması bence kendisi adına kötü günlerin geride kaldığının bir habercisi. Çünkü çocuklarıyla buluştuğu anda yüzünün her santiminde görülen mutluluk, bence G.Saray derbisiyle farkını hissettirecek ve belki de biz, "İşte aile insanı böyle değiştirir, Sosa yeniden doğdu" başlıklarını atacağız