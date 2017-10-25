Sosa'nın eşi geldi
Arjantinli 10 numaranın eşi, çıkan haberlerin aksine önceki gece Milano’dan Trabzon’a geldi. Sosa ailesi bu hafta içinde Trabzon’da bir vilaya yerleşecek
Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında kırmızı kart gören Sosa cezası nedeniyle oynayamayacağı Çorum Belediyespor kupa öncesi ailesine kavuştu. Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla önceki gece Milano'dan tekrar Trabzon'a geldi. Havalimanında çocuklarına uzun süre sarılarak hasret gideren Arjantinli 10 numaranın keyfinin oldukça yerine olduğu gözlendi. Havalimanında mutlu olduğu gözlenen 32 yaşındaki orta saha, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı.
UZUN SÜRE KALACAK
Carolina'nın Milano'dan eşyalarını toplayarak geldiği ve bundan sonraki süreçte eşiyle birlikte Trabzon'da uzun süre kalmayı planladığı öğrenildi. Sosa ve ailesinin bu hafta içinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birini seçip yerleşeceği belirtildi. Eşi konusunda hassas olan Sosa'nın sahadaki performansının artması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
Şimdi görelim
Ailenin yanında oluşu ile olmayışı arasında, bir uçurum kadar fark vardır. Hele ki ailenizin olmayışı sizin performansınızı olumsuz etkiliyor ve geçtiğimiz hafta içerisinde ailenizin şehri terk ettiğine dair asılsız haberler ortada dolaşıyorsa. İşte Sosa da böyle bir anda ailesine kavuştu. Malatya maçındaki performansı ve gördüğü kırmızı kart, Sosa için bazı şeylerin istediği gibi gitmediğini gösteriyordu. Onun, ailesi ile buluşması bence kendisi adına kötü günlerin geride kaldığının bir habercisi. Çünkü çocuklarıyla buluştuğu anda yüzünün her santiminde görülen mutluluk, bence G.Saray derbisiyle farkını hissettirecek ve belki de biz, "İşte aile insanı böyle değiştirir, Sosa yeniden doğdu" başlıklarını atacağız
Mini yorum Yunus Emre SEL
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 07:08
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Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 2
Yorum
R,O, Şimdi oldu takımı tanıyor tşk yönettim tşk aykut hocam,
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Caner Erkin’in kafası karışmış!
Toplam 6
Yorum
kanarya907 Caner hep böyleydi ki, alırken bilmiyor muydunuz?
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MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 14
Yorum
UĞUR ELMAS Ne demişler balık baştan kokar. Yaşından başından utanmadan hala azizden şamar yememenin derdinde. Ulan terbiyesiz adam erkek olun biraz..
Sosa'nın eşi geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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