 Sosa'nın eşi geldi – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Sosa'nın eşi geldi

    Sosa'nın eşi geldi

    Arjantinli 10 numaranın eşi, çıkan haberlerin aksine önceki gece Milano’dan Trabzon’a geldi. Sosa ailesi bu hafta içinde Trabzon’da bir vilaya yerleşecek

    BİR KAÇ gün önce basında yer alan haberler Trabzonspor taraftarını şok etmişti. İşte o hayali haberler: Geçen yaz Milan'dan transfer edilen Sosa'nın eşiyle ilgili ciddi bir problemi çıktı. Özel uçakla getirtilen Carolina Alurralde, bir süre kaldığı şehri beğenmeyerek Trabzon'dan ayrıldı. Trabzon'da kesinlikle oturmayacağını belirten Carolina için yönetim, İstanbul'da villa bulmak için seferber oldu. Durum Sosa'yı da rahatsız ederken, eşini ikna etme çabaları sonuç vermeyen Arjantinli oyuncu sorunu bir an önce çözülmesini bekliyor. Yöneticiler İstanbul'daki villa arayışlarını sürdürürlerken, problemin nasıl aşılacağı merakla bekleniyor. Eşinin ikna edilmemesi halinde Sosa'nın ayrılık isteğinde bulunabileceğinden endişe ediliyor.

    Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında kırmızı kart gören Sosa cezası nedeniyle oynayamayacağı Çorum Belediyespor kupa öncesi ailesine kavuştu. Sosa'nın eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocukları, THY'ye ait uçakla önceki gece Milano'dan tekrar Trabzon'a geldi. Havalimanında çocuklarına uzun süre sarılarak hasret gideren Arjantinli 10 numaranın keyfinin oldukça yerine olduğu gözlendi. Havalimanında mutlu olduğu gözlenen 32 yaşındaki orta saha, yanında getirdiği oyuncaklarla çocuklarını karşıladı, onlarla bavulları gelene kadar bir süre oynadı.

    UZUN SÜRE KALACAK
    Carolina'nın Milano'dan eşyalarını toplayarak geldiği ve bundan sonraki süreçte eşiyle birlikte Trabzon'da uzun süre kalmayı planladığı öğrenildi. Sosa ve ailesinin bu hafta içinde yönetim kurulu tarafından kendilerine önerilen uygun villardan birini seçip yerleşeceği belirtildi. Eşi konusunda hassas olan Sosa'nın sahadaki performansının artması bekleniyor.

    Yunus Emre SEL

    Şimdi görelim
    Ailenin yanında oluşu ile olmayışı arasında, bir uçurum kadar fark vardır. Hele ki ailenizin olmayışı sizin performansınızı olumsuz etkiliyor ve geçtiğimiz hafta içerisinde ailenizin şehri terk ettiğine dair asılsız haberler ortada dolaşıyorsa. İşte Sosa da böyle bir anda ailesine kavuştu. Malatya maçındaki performansı ve gördüğü kırmızı kart, Sosa için bazı şeylerin istediği gibi gitmediğini gösteriyordu. Onun, ailesi ile buluşması bence kendisi adına kötü günlerin geride kaldığının bir habercisi. Çünkü çocuklarıyla buluştuğu anda yüzünün her santiminde görülen mutluluk, bence G.Saray derbisiyle farkını hissettirecek ve belki de biz, "İşte aile insanı böyle değiştirir, Sosa yeniden doğdu" başlıklarını atacağız

    Mini yorum Yunus Emre SEL
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:08
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