Muharrem Usta ile Divan arasında kriz
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
-
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 2
Yorum
R,O, Şimdi oldu takımı tanıyor tşk yönettim tşk aykut hocam,
-
Caner Erkin’in kafası karışmış!
Toplam 6
Yorum
kanarya907 Caner hep böyleydi ki, alırken bilmiyor muydunuz?
-
MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 14
Yorum
UĞUR ELMAS Ne demişler balık baştan kokar. Yaşından başından utanmadan hala azizden şamar yememenin derdinde. Ulan terbiyesiz adam erkek olun biraz..
Muharrem Usta ile Divan arasında kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.