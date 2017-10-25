Muharrem Usta ile Divan arasında kriz

BAŞKAN Muharrem Usta ile Divan Kurulu üyelerinin kulüben geleceği hakkında bir toplantı yapması bekleniyordu. Ancak toplantının Ziyabey Tesisleri'nde mi, yoksa Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde mi yapılacağı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Bazı yöneticilerin bu anlaşmazlığı gidermek için girişimler yaptığı da öğrenildi.