 Muharrem Usta ile Divan arasında kriz – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Muharrem Usta ile Divan arasında kriz

    Muharrem Usta ile Divan arasında kriz
    BAŞKAN Muharrem Usta ile Divan Kurulu üyelerinin kulüben geleceği hakkında bir toplantı yapması bekleniyordu. Ancak toplantının Ziyabey Tesisleri'nde mi, yoksa Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde mi yapılacağı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Bazı yöneticilerin bu anlaşmazlığı gidermek için girişimler yaptığı da öğrenildi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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