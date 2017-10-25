Jefferson gasp edildi

Bir dönem Trabzonspor'da görev yapan Brezilyalı kaleci Jefferson ülkesinde büyük şok yaşadı. Brezilyalı kalecinin aracı silahlı kişilerce gasp edildi. Rio sokaklarında sık sık meydana gelen gasp olaylarından biri bu kez Jefferson'un başına geldi. 34 yaşındaki file bekçisinin kullandığı aracın önünü kesen silahlı şahıslar, Jefferson'u indirerek aracı gasp ettiler. Hayati tehlike atlatan Jefferson'un büyük korku yaşadığı ve şikayetçi olduğu dile getirildi.