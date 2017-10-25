 Hazır ol Rodellega – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Hazır ol Rodellega

    Hazır ol Rodellega
    Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık, Kolombiyalı golcü Rodallega'nın şansı oldu... Çalımbay, Burak'ın arkasında kalan ve buna rağmen görev yaptığı 172 dakikada fileleri 3 kez havalandıran 32 yaşındaki forvete 'Hazır ol' mesajı verdi. Kolombiyalı yıldız, Trabzonspor'a büyük hedefler ile geldiğini belirtirken, "Ligin ilk 9 haftalık süreci bizim açımızdan sıkıntılı bir süreçti. Ligdeki konumumuz bu takım ve oyuncu kadrosunun karşılığı değil. Taraftarlarımızın güvenine layık olup ayağa kalkmak zorundayız" diye konuştu. Rodallega, her zaman hazır bir şekilde forma beklediğinin de altını çizerken, "Bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey sakatlıktır. Burak güçlü bir oyuncu, en kısa sürede aramıza döner. Böyle bir süreçte Rodallega'nın nasıl bir oyuncu olduğunu herkese göstereceğim" ifadesini kullandı.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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