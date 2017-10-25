 Görev değişimi yapıldı – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Görev değişimi yapıldı

    Görev değişimi yapıldı
    İstifa eden yöneticilerin ardından Başkan Muharrem Usta, Trabzon'da yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ilk bölümünde kongre sürecine kesinlikle girmeyeceklerini paylaşan Başkan Usta, "Bu sürecin altından kalkacağız, saha sonuçları düzelecek" dedi. Ayrılanların yerine yedek yöneticiler Fatih Vardaloğlu ve Erhan Çimşir dahil edildi. Özer Bayraktar'ın yerine Çimşir stadyum ve tesisler sorumluluğu görevine Erhan Çimşir getirildi.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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