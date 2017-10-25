Çalımbay'ın yardımcısı Yılmaz

54 yaşındaki yeni teknik adamın bir yardımcısının Trabzonlu veya bordo-mavili takımda görev yapmış birinin olması kararlaştırılmıştı. Bu ismin Mehmet Yılmaz olduğu belirtiliyor

FIRTINA'nın eski futbolcusu Mehmet Yılmaz'ın, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak göreve getirildiği öğrenildi. Bordo-mavili takım ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra göreve kendi ekibiyle başlayan Çalımbay'ın, Trabzonlu veya Trabzonspor'da görev yapmış bir ismi de yardımcı olarak ekibine alması kararlaştırılmıştı. Bu noktada Mehmet Yılmaz isminde karar kılındığı kaydedildi. 38 yaşında olan Yılmaz'ın, bugün kupada oynanacak Çorum Belediyespor karşılaşmasının ardından göreve başlaması bekleniyor. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.