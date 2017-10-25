8 Sezondur alamıyor

Süper Lig'e ilk çıktığı 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 14 kez kupada final oynadı ve 8 kez mutlu sona ulaştı. En son 2009-10 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililer, 8 sezon sonra 9'uncu kez kupayı kazanmaya çalışacak.