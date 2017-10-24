 Trabzonspor'un eski yıldızına silahlı gasp! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Trabzonspor'un eski yıldızına silahlı gasp!

    Trabzonspor'un eski yıldızına silahlı gasp!

    Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Jefferson'un aracı Rio'da silahlı kişiler tarafından gasp edildi.

    Brezilya takımlarından Botafogo forması giyen 34 yaşındaki file bekçisi Jefferson, Rio'da büyük bir şok yaşadı.

    Rio sokaklarında sık sık meydana gelen gasp olaylarından biri bu kez ülkemizde Konyaspor ve Trabzonspor formaları da giymiş olan Jefferson'un başına geldi.

    Tecrübeli kalecinin kullandığı aracın önünü kesen silahlı kişiler, Jefferson'u indirerek aracı gasp ettiler.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:06
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