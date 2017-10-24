Trabzonspor'un eski yıldızına silahlı gasp!
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Jefferson'un aracı Rio'da silahlı kişiler tarafından gasp edildi.
Brezilya takımlarından Botafogo forması giyen 34 yaşındaki file bekçisi Jefferson, Rio'da büyük bir şok yaşadı.
Rio sokaklarında sık sık meydana gelen gasp olaylarından biri bu kez ülkemizde Konyaspor ve Trabzonspor formaları da giymiş olan Jefferson'un başına geldi.
Tecrübeli kalecinin kullandığı aracın önünü kesen silahlı kişiler, Jefferson'u indirerek aracı gasp ettiler.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:06
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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