Milan kadroyu bildirdi
Trabzonspor'un transferdeki gözdesi Jose Sosa ve Fenerbahçe ile adı anılan Gustavo Gomez AC Milan'ın Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Trabzonspor'un transferi için uzun süredir uğraş verdiği Sosa da, Milan'ın UEFA'ya gönderdiği kadroda kendisine yer buldu.
Ayrıca adı Fenerbahçe ile anılan, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Gustavo Gomez de kadroya dahil edildi.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:33
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 9
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun kardeşlerim diğerleri gibi ikinci sınıf bi kulüp değilsiniz malum o kulüpler şuan soda içmekle meşgul
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Yusuf için rekor teklif!
Toplam 9
Yorum
Cihan Nedense yusuf bu sene üstünde koyamiyacakmis gibi görünüyor bana. Belki de istedigi, yani forvet arkasi pozisyonda oynatilmadigi icin...
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Trabzonspor'da yeni dönem
Toplam 1
Yorum
baksoy Yönetim kurulunu oluşturacak bu kadar yönetici kaldı mı ?
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