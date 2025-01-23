Madison Keys Avustralya Açık finaline yükseldi!

Avustralya Açık'ın kadınlar tekler yarı finalinde Madison Keys, Iga Swiatek ile karşı karşıya geldi. 2 saat 36 dakika süren zorlu mücadelede Keys, tie-break seti ile rakibini 5-7, 6-1 ve 7-6 (10-8) mağlup ederek turnuvanın finaline adını yazdırdı.

İlk seti 5-7 kaybeden Keys, ikinci setteki etkileyici performansıyla 6-1'lik bir sonuçla durumu eşitledi. Son setin sonuna kadar heyecan dolu anların yaşandığı karşılaşma, tie-break ile devam etti. Madison Keys, son seti 10-8 kazanarak kariyerindeki ilk Avustralya Açık finaline yükseldi.

Artık gözler, Keys'in finalde Aryna Sabalenka ile yapacağı heyecan verici maça çevrildi. 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde, Keys ile Avustralya Açık'ta son iki yılın şampiyonu tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı ve rakibini 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.