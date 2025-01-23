  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Tenis Madison Keys Avustralya Açık finaline yükseldi!

Madison Keys Avustralya Açık finaline yükseldi!

Avustralya Açık'ın kadınlar tekler yarı finalinde Madison Keys, Iga Swiatek ile karşı karşıya geldiği maçta tie-break seti ile rakibini 5-7, 6-1 ve 7-6 (10-8) mağlup ederek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 16:25 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 16:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Madison Keys Avustralya Açık finaline yükseldi!

Avustralya Açık'ın kadınlar tekler yarı finalinde Madison Keys, Iga Swiatek ile karşı karşıya geldi. 2 saat 36 dakika süren zorlu mücadelede Keys, tie-break seti ile rakibini 5-7, 6-1 ve 7-6 (10-8) mağlup ederek turnuvanın finaline adını yazdırdı.

İlk seti 5-7 kaybeden Keys, ikinci setteki etkileyici performansıyla 6-1'lik bir sonuçla durumu eşitledi. Son setin sonuna kadar heyecan dolu anların yaşandığı karşılaşma, tie-break ile devam etti. Madison Keys, son seti 10-8 kazanarak kariyerindeki ilk Avustralya Açık finaline yükseldi.

Artık gözler, Keys'in finalde Aryna Sabalenka ile yapacağı heyecan verici maça çevrildi. 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde, Keys ile Avustralya Açık'ta son iki yılın şampiyonu tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı ve rakibini 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bir transfer çalımı daha! İlk temas kuruldu...
DEM'den İmralı açıklaması! Dün "Hazırım" diyen Öcalan bugün "Hazırlıklar tamamlandıktan sonra" diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Madison Keys Avustralya Açık finaline yükseldi! Madison Keys Avustralya Açık finaline yükseldi! 16:24
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 16:09
Manchester United - Rangers maçı ne zaman? Manchester United - Rangers maçı ne zaman? 15:52
Gomis'ten menajerlik iddialarına yanıt Gomis'ten menajerlik iddialarına yanıt 15:47
Kerem Demirbay'ın acı günü Kerem Demirbay'ın acı günü 15:37
Kartal Onvo Antalyaspor mesaisine başladı! Kartal Onvo Antalyaspor mesaisine başladı! 15:27
Daha Eski
Union Saint-Gilloise - Braga maçı ne zaman? Union Saint-Gilloise - Braga maçı ne zaman? 15:26
Vedia N. Apak ve annesi için cenaze töreni Vedia N. Apak ve annesi için cenaze töreni 14:54
Carlos F.Bahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi oldu! Carlos F.Bahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi oldu! 14:51
Fenerbahçe - Lyon maçı detayları Fenerbahçe - Lyon maçı detayları 14:49
Norveç'te kulüpler VAR'ı istemiyor Norveç'te kulüpler VAR'ı istemiyor 14:48
Ludogorets - Midtjylland maçı ne zaman? Ludogorets - Midtjylland maçı ne zaman? 14:39