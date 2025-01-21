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Haberler Tenis Avustralya Açık'ta son şampiyon Aryna Sabalenka yarı finalde

Avustralya Açık'ta son şampiyon Aryna Sabalenka yarı finalde

Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 15:07
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Avustralya Açık'ta son şampiyon Aryna Sabalenka yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında Belaruslu Aryna Sabalenka ile 27 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 53 dakika süren maçta 6-2, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

Belaruslu raket, üst üste 19. galibiyetini aldığı Avustralya Açık'ta art arda üçüncü kez yarı final bileti elde etti.

Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile eşleşti.

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