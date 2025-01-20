Avustralya Açık'ta Iga Swiatek, çeyrek finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün akşam seansında 4. tur maçları tamamlandı.

Beş kez grand slam şampiyonu Iga Swiatek, 59 dakika süren maçta Alman Eva Lys'i zorlanmadan 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

ABD'li Emma Navarro (8) ise Rus Daria Kasatkina (9) karşısında 6-4, 5-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazandı ve çeyrek finalde Swiatek ile eşleşti.

TEK ERKEKLERDE ALEX DE MINAUR VE BEN SHELTON TUR ATLADI

Tek erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (8), ABD'li Alex Michelsen'ı 6-0, 7-6 ve 6-3 biten setlerle 3-0 mağlup etti.

ABD'li Ben Shelton (21) ise 2-1'lik (7-6, 6-7, 7-6) skorla üstün durumdayken Fransız Gael Monfils'in 4. sette sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle adını üst tura yazdırdı.

Alex de Minaur'un son şampiyon ünvanıyla turnuvaya gelen dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile eşleştiği çeyrek finalde Shelton ise İtalyan Lorenzo Sonego'nun rakibi oldu.