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Haberler Tenis Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Brisbane International elemelerinde final turuna yükseldi!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Brisbane International elemelerinde final turuna yükseldi!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği 500 turnuvası Brisbane International'ın elemelerinde Ekaterina Makarova'yı mağlup ederek final turuna yükseldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:51
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Brisbane International elemelerinde final turuna yükseldi!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvası Brisbane International'ın elemelerinde Ekaterina Makarova'yı yenerek final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki milli tenisçi, Avustralya'nın Brisbane kentindeki elemelerde mücadele etti.

Sezonun ilk maçında Ekaterina Makarova ile karşı karşıya gelen Zeynep, Rus rakibi karşısında 52 dakika süren müsabakada sahadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, final turunda 29 Aralık Pazar günü bir başka Rus tenisçi Polina Kudermetova ile karşı karşıya gelecek.

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