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Haberler Tenis Rafael Nadal tenise veda etti

Rafael Nadal tenise veda etti

Tenisin efsane isimlerinden İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında kortlara veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 13:15
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Rafael Nadal tenise veda etti

Son yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından eski formundan uzaklaşan Nadal, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen Davis Kupası finallerinde Hollanda'ya karşı oynanan çeyrek final maçında son kez ülkesi adına korta çıktı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, 24 grand slam şampiyonluğu olan Djokovic'in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu olarak emekli oldu.

İspanyol tenisçi, Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, Rio 2016'da da çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

Fransa Açık'ı 14 kez kazanan Nadal, tarihte bir grand slam'i en çok kazanan tenisçi ünvanını elde etti.

Elde ettikleri başarılarla erkekler tenisinin yaşayan efsaneleri haline gelen Roger Federer, Nadal ve Djokovic, 20 yılı aşan sürede rakiplerine şans tanımıyordu. İspanyol Nadal; İsviçreli Federer ve Sırp Djokovic ile birlikte erkek tenisinde önde gelen bir isimdi.

2022 yılında emekli olan Federer'in ardından Nadal da 2024 yılında kortlara veda etti ve "üç büyükler" arasında kariyerine devam eden tek tenisçi 37 yaşındaki Djokovic kaldı.

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