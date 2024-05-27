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Rafael Nadal Fransa Açık'ta ilk turda elendi!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Fransa Açık'ta ilk tur karşılaşmasında Alman Alexander Zverev'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:18
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Rafael Nadal Fransa Açık'ta ilk turda elendi!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Fransa Açık (Roland Garros) ilk tur karşılaşmasında 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta ilk tur karşılaşmaları başladı. Erkekler ilk tur karşılaşmasında 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile Rafael Nadal, Philippe-Chatrier kortunda karşı karşıya geldi. Zverev, rakibini 3 saat 5 dakika süren karşılaşmada 6-3, 7-6(5) ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

NADAL, KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Kariyerinde 14 kez Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayan Nadal, ilk defa bu organizasyona 1'inci turda veda etti. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 yıllarında turnuvadan zaferle ayrılan 37 yaşındaki tenisçi, 2009 yılında 4'üncü turda, 2015 yılında çeyrek finalde, 2021 yılında ise yarı finalde turnuvaya veda etmişti. Nadal, 2016 yılında sakatlığı nedeniyle 3'üncü turda turnuvadan çekilmiş ve geçtiğimiz yılda turnuvaya katılmamıştı. Nadal, kariyerinde Fransa Açık'ta oynadığı 116 karşılaşmada 112 galibiyet elde ederek çok önemli bir istatistiğe imza attı.

Nadal, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Bugün benim Fransa Açık'taki son maçım mıydı gerçekten bilmiyorum. En çok sevdiğim turnuvada bu tür desteği yeniden hissetmek çok özeldi. Vücudum iki ay öncesine göre biraz daha iyi hissediyor. Olimpiyatlar için bu sahaya geri dönmeyi umuyorum. Bu beni motive ediyor" diye konuştu.

Fransa Açık'ta 2'nci tura yükselen Alexander Zverev, bu turda David Goffin-Giovanni Mpetshi Perricard karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

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