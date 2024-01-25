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Avusturalya Açık'ta finalde Zheng ile Sabalenka karşı karşıya gelecek!

Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:53 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:02
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Avusturalya Açık'ta finalde Zheng ile Sabalenka karşı karşıya gelecek!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında 12 numaralı seribaşı Zheng ile elemelerden gelen dünya 93 numarası Yastremska karşılaştı.

Bir saat 42 dakika süren mücadelede rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zheng, kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı ve 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Zheng ile Sabalenka arasındaki tek kadınlar final maçı, 27 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

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