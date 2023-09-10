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Amerika Açık tek kadınlarda şampiyon Coco Gauff'un oldu!

Sezonun son Grand Slam turnuvası olan Amerika Açık tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff, Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup ederek ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 11:36 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 11:38
Amerika Açık tek kadınlarda şampiyon Coco Gauff'un oldu!

2023 Amerika Açık tek kadınlar finalinde 2 numaralı seri başı Aryna Sabalenka ile 6 numaralı seri başı ABD'li Coco Gauff karşı karşıya geldi. Arthur Ashe Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk setini Sabalenka, 6-2 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan 19 yaşındaki Gauff, bu seti 6-3 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Karar setini baştan sona üstün götüren Gauff, bu seti de 6-2 kazanarak setlerle durumu 2-1'e getirdi ve 2023 Amerika Açık'ta şampiyon oldu.

GAUFF'UN İLK GRAND SLAM ZAFERİ

19 yaşındaki Coco Gauff, 2023 Amerika Açık şampiyonu olarak kariyerinde ilk kez bir Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Gauff, daha önce 2022 yılında Fransa Açık'ta (Roland Garros) final oynama başarısı göstermişti. ABD'li genç raket, o finalde Polonyalı Iga Swiatek'e 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak 2'ncilikle yetinmişti.

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