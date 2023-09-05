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Swiatek veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 7. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur maçlarıyla devam edildi. Tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic çeyrek finale kaldı. Yarı final için Djokovic ile Fritz, Tiafoe ile Shelton mücadele edecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Swiatek veda etti
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 7. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur maçlarıyla devam edildi. Tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic çeyrek finale kaldı. Yarı final için Djokovic ile Fritz, Tiafoe ile Shelton mücadele edecek.
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