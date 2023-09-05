Swiatek veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 7. gününe, tek erkekler ve tek kadınlarda 4. tur maçlarıyla devam edildi. Tek kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek elenirken, tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic çeyrek finale kaldı. Yarı final için Djokovic ile Fritz, Tiafoe ile Shelton mücadele edecek.
Sezonun son grand slamtenis turnuvasıABD Açık'ın7. gününe, tekerkekler vetek kadınlarda4. tur maçlarıyladevam edildi.Tek kadınlardadünya 1 numarasıIga Swiatekelenirken, tek erkeklerdedünya2 numarasıNovak Djokovicçeyrek finalekaldı. Yarı finaliçin Djokovic ileFritz, Tiafoe ileShelton mücadeleedecek.