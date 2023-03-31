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Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon'a katılıyor!

Son dakika spor haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle geçtiğimiz yıl Wimbledon'a katılamayan Rus ve Belaruslu tenisçiler, bu yıl "tarafsız" sporcu olarak katılacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 15:40
Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon'a katılıyor!

Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a "tarafsız" sporcu olarak katılacak. Turnuvanın organizatörü All England Kulübünden yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuların bu yıl düzenlenecek turnuvada ülkelerini temsil etme hakları ellerinden alınarak tarafsız şekilde mücadele etmelerine izin verildiği duyuruldu.

Rusya'dan erkekler dünya 6 numarası Daniil Medvedev ve Belarus'tan kadınlar dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, iki ülkenin en yüksek dereceli oyuncuları konumunda bulunuyor.

Açıklamada, All England Kulübü Başkanı Ian Hewitt, "Rusya'nın yasadışı işgalini tamamen kınamaya devam ediyoruz ve tüm kalbimizle Ukrayna halkına desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl düzenlenen turnuvaya, Rus ve Belaruslu sporcuların katılması yasaklanmıştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon, bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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