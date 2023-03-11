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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine destek verdi

Ünlü menajer Bayram Tutumlu yaptığı açıklamada yaşayan efsane Rafael Nadal'ın Grand Slam turnuvalarında giydiği t-shirtün ve tarihi maçlarda kullandığı raketin gelirinin Çocuklarımız Geleceğimizdir projemizle Adıyaman'da yapılacak tenis kulübü için bağışlanacağını duyurdu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 16:16
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine destek verdi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Türkiye Tenis Federasyonunun, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için başlattığı "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesine tişört ve raketini bağışlayarak destek verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Nadal'ın grand slam turnuvalarında giydiği tişörtünü ve tarihi maçlarda kullandığı raketini "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesi kapsamında Adıyaman'da yapılacak tenis kulübüne bağışladığı bildirildi.

Menajer Bayram Tutumlu aracılığıyla projeye destekte bulunan Nadal, gönderdiği video mesajda, "Türkiye'de gerçekleşmiş olan büyük felakete istinaden bu raketi ve imzalı tişörtü göndermek istiyorum. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve bu felaketten etkilenen ve ailelerini kaybeden insanlara yardımı dokunur." ifadelerini kullandı.

Ayrıca gelirleri projeye bağışlanmak üzere Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu Gheorghe Popescu'nun kramponları ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın imzalı gitarının da açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

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