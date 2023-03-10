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Para masa tenisi TMTF'ye dahil oldu

Son dakika spor haberleri... Para masa tenisi branşının faaliyetlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) bünyesinde sürdüreceği aktarıldı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 13:21
Para masa tenisi TMTF'ye dahil oldu

Para masa tenisi branşının faaliyetlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) bünyesinde sürdüreceği bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, para masa tenisi milli sporcularının fotoğrafı paylaşılarak, "Bedensel engelliler masa tenisi branşı, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile federasyonumuz bünyesine alınmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), para branşların ana branş federasyonlarına bağlanması kararı almıştı. Para masa tenisi de bu kapsamda, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan ayrılarak Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna bünyesine katıldı.


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