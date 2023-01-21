Avustralya Açık'ta Djokovic 4. tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçlarına devam edildi.

Avustralya Açık'ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen Sırp Djokovic, 27 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

Günün bir diğer tek erkekler mücadelesinde dünya 89 numarası ABD'li Ben Shelton, klasmanın 113. sırasındaki Avustralyalı Alexei Popyrin'i 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) mağlup etti.

Tek kadınlarda ise Fransız Garcia, dünya 158'incisi Alman Laura Siegemund karşısında 1-6, 6-3 ve 6-3 biten setlerle 2-1 galip geldi.

Djokovic'in Alex de Minaur ve Ben Shelton'ın JJ Wolf ile eşleştiği 4. turda, Garcia'nın rakibi ise Magda Linette-Ekaterina Alexandrova maçının galibi olacak.