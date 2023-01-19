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Nadal'a sakatlık şoku! İşte kortlardan uzak kalacağı süre

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta sol bacağındaki sakatlığı nedeniyle 2. turda elenen son şampiyon İspanyol Rafael Nadal, kortlardan 6-8 hafta uzak kalacağını açıkladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:38
Nadal'a sakatlık şoku! İşte kortlardan uzak kalacağı süre

Rafael Nadal sakatlık şoku yaşıyor. Avustralya Açık'ta sol bacağındaki sakatlığı nedeniyle 2. turda elenen son şampiyon İspanyol Rafael Nadal, kortlardan 6-8 hafta uzak kalacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki İspanyol raket, "Dünkü yenilgiden sonra tıbbi testler yaptım. Normal iyileşme süresi 6 ila 8 haftadır." bilgisini verdi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta dün son şampiyon Nadal, 2. turda elenmişti.

Tek erkeklerde 22 grand slam zaferiyle en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi, son şampiyon unvanıyla katıldığı turnuvanın 2. turunda dünya 63 numarası ABD'li Mackenzie Mcdonald'a ikinci setin sonlarında sol bacağındaki sakatlığının etkisiyle 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup olarak Avustralya Açık'a erken veda etmişti.

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