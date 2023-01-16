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Nick Kyrgios Avustralya Açık'tan çekildi!

Son dakika spor haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta flaş bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki tenisçi Nick Kyrgios, sol diz menisküs sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamayacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:28
Nick Kyrgios Avustralya Açık'tan çekildi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 27 yaşındaki tenisçi Nick Kyrgios, ülkesinde düzenlenen turnuvadan sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Avustralya Açık resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Wimbledon tek erkekler finalisti ve dünyanın 21 numarası, sol diz menisküs sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamayacak.

Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu, "Bu kariyerimin en önemli turnuvalarından biriydi. Açıkçası son derece hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

2022 Wimbledon tek erkekler finalisti, 2015 Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükselmişti.

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