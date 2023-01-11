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Djokovic antrenman maçını yarıda bıraktı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık öncesinde çıktığı hazırlık maçını, dizindeki sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:52
Djokovic antrenman maçını yarıda bıraktı

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 16 Ocak Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık öncesi hazırlık amacıyla dünya 8 numarası Rus Daniil Medvedev ile maça çıktı.

Medvedev'in ilk seti 6-4 kazandığı müsabakada tedavi arası alan Djokovic, ikinci sette 3-2 öndeyken ağrılarının artması nedeniyle mücadeleyi yarıda bıraktı.

Kortta sadece 36 dakika kalabilen Sırp tenisçi, Avustralya basınına yaptığı açıklamada, "Geçen hafta çıktığım turnuvada, dizimden sorun yaşamıştım. Bu maç sırasında dizimde çekme hissettim ve daha kötüye gitmemesi için zorlamamaya karar verdim. Sadece bir set oynayabildim ve bunun için Medvedev'den özür diledim. O da anlayışla karşıladı. Avustralya Açık öncesi büyük bir kabus görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Teklerde elde ettiği 9 şampiyonlukla Avustralya Açık tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, geçen hafta yine Avustralya'da düzenlenen Adelaide Uluslararası 1'de şampiyon olmuştu.

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