ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finalde

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları oynandı.

Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Sabalenka, 22 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek geçen yılın ardından bu yıl da son 4 raket arasına kaldı.

Sabalenka, yarı finalde Iga Swiatek (1)-Jessica Pegula (8) maçının galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın 4. turunda İspanyol Rafael Nadal'ı eleyen 22 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, 9 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev'i de 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam yarı finaline çıkan ABD'li tenisçi, Jannik Sinner (11)-Carlos Alcaraz (3) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.