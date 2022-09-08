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ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile erkeklerin 22 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 13:03
ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finalde

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları oynandı.

Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Sabalenka, 22 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek geçen yılın ardından bu yıl da son 4 raket arasına kaldı.

Sabalenka, yarı finalde Iga Swiatek (1)-Jessica Pegula (8) maçının galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın 4. turunda İspanyol Rafael Nadal'ı eleyen 22 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, 9 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev'i de 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam yarı finaline çıkan ABD'li tenisçi, Jannik Sinner (11)-Carlos Alcaraz (3) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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