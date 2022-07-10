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Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon!

ATP Challenger turnuvası Porto Açık'ta sahne alan milli tenisçimiz Altuğ Çelikbilek, rakibi Christopher O'Connell'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 17:47
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ikinci kez şampiyon!

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger turnuvası Porto Açık'ta üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Altuğ, turnuvanın finalinde Avustralyalı tenisçi Christopher O'Connell ile karşılaştı.

Milli sporcu, ilk seti 7-6'lık skorla aldıktan sonra ikinci sette 3-1 öndeyken rakibinin çekilmesiyle turnuvayı bu sene de şampiyon tamamladı.

Altuğ, bu galibiyetle profesyonel kariyerinin sekizinci, ATP Challenger düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

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