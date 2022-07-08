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Wimbledon tek erkeklerde finalin adı Nick Kyrgios ve Novak Djokovic!

Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup eden Djokovic finalde Kyrgios'un rakibi oldu. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 20:40
Wimbledon tek erkeklerde finalin adı Nick Kyrgios ve Novak Djokovic!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Cameron Norrie'yi 3-1 mağlup eden Novak Djokovic finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. gününde 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Norrie yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

2 saat 34 dakika süren maçta ilk seti 6-2 kaybeden Djokovic, sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 alarak turnuvada adını 8. kez finale yazdırdı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket, pazar günü oynanacak tek erkekler finalinde dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşacak.

Grand slam turnuvalarında 32. kez final bileti alan Djokovic, bu alanda İsviçreli Roger Federer (31) ve İspanyol Rafael Nadal'ı (30) geride bırakarak zirveye yerleşti.

Wimbledon'da son mağlubiyetini 2017'de alan 35 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayacak 27 yaşındaki Kyrgios ile daha önce iki kez maç yaptı. İkisi de 2017 yılında sert kortta oynanan karşılaşmalardan Avustralyalı tenisçi 2-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

Turnuvada 9 Temmuz Cumartesi günü tek kadınlar şampiyonu belli olacak. 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile 17 numaralı seribaşı Kazak Rybakina arasındaki final mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak.

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