Wimbledon'da finalin adı belli oldu! Jabeur-Rybakina

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Simona Halep'i 2-0 yenen Elena Rybakina, finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı final maçıyla tamamlandı.

2019 Wimbledon şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Halep, 17 numaralı seribaşı Kazak Rybakina'yla karşılaştı.

Halep'e oranla daha sert servisler atan ve uzun rallilerde daha az hata yapan Rybakina, 1 saat 15 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında son iki tenisçi arasına kalan 23 yaşındaki Rybakina, Alman Tatjana Maria'yı 2-1'le geçen dünya ikincisi Tunuslu Ons Jabeur ile final maçına çıkacak.