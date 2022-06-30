Haberler Tenis Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi

Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3. tura çıktı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 00:51
Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Iga Swiatek, klasmanın 138. basamağındaki Lesley Pattinama Kerkhove karşısında zaman zaman zorlansa da korttan 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) galip ayrıldı. 21 yaşındaki Swiatek böylece galibiyet serisini 37 karşılaşmaya çıkardı.

Bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan Coco Gauff (11 numaralı seribaşı), Mihaela Buzarnescu'yu 2-0'la (6-2, 6-3) geçerek 3. tur biletini aldı.

2019 şampiyonu Simona Halep (16), Kirsten Flipkens'i 2-0, Amanda Anisimova (20) ise Lauren Davis'i 2-1 yenerek tur atladı.

Erkeklerde 2008 ve 2010 şampiyonu Rafael Nadal (2), dünya 106'ncısı Ricardas Berankis ile karşılaştığı 2. tur mücadelesini 6-4, 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 kazandı.

Dünya 56 numarası Brandon Nakashima, Denis Shapovalov'u (13) 3-1 (6-2, 4-6, 6-1, 7-6) mağlup ederek Wimbledon'da ilk kez 3. tura yükseldi.



Kaynak: AA
DİĞER
Romain Saiss, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini açıkladı! "Valerien Ismael ile aramızda..."
Jorge Jesus’tan Arda Güler kararı! Genç yıldızın üzerine titriyor…
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler!
Zeki Çelik Roma'ya doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Geçen yılın finalisti Karolina Pliskova Wimbledon'a veda etti
Serena Williams'tan Wimbledon'a erken veda!
BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
KPSS-2022/1 Tercih kılavuzu burada!
LGS kılavuzu yayınlandı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi 00:50
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:19
Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Karışık Takımımız Finalde! Akdeniz Oyunları'nda Klasik Yay Karışık Takımımız Finalde! 23:55
F.Bahçe'de 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı! F.Bahçe'de 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı! 23:18
Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da! Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da! 23:10
Özlem Becerek bronz madalya kazandı! Özlem Becerek bronz madalya kazandı! 23:05
Daha Eski
Boksta final başarısı! Boksta final başarısı! 23:02
Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev'den madalya! Jak Ali Harvey ve Ramil Guliyev'den madalya! 22:57
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı yarı finalde! 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı yarı finalde! 22:49
Kadın Milli Voleybol Takımı yarı finalde! Kadın Milli Voleybol Takımı yarı finalde! 22:36
F.Bahçe'de De Colo ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'de De Colo ile yollar ayrıldı! 22:32
Kıvılcım Kaya Salman gümüş madalya kazandı! Kıvılcım Kaya Salman gümüş madalya kazandı! 21:42