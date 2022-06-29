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Serena Williams Wimbledon'a ilk turda veda etti

Bir yıl sonra ilk tekler karşılaşmasına çıkan Serena Williams, Harmony Tan'a 2-1 yenilerek Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda elendi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:14
Serena Williams Wimbledon'a ilk turda veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının 2. gün maçları tamamlandı.

Serena Williams, sol bacağından sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldığı 2021 Wimbledon'ın ilk turundan bu yana ilk tekler mücadelesine çıktı.

Sonuncusu 2016'da olmak üzere Wimbledon'ı kadınlarda 7 kez kazanan 40 yaşındaki Williams, dünya 115 numarası Harmony Tan ile karşılaştı.

Maç puanı çevirdiği final setini "tie break"e taşıyan Tan, 3 saat 11 dakika süren müsabakayı 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) kazandı. Tan böylece ilk ana tablo deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 2. tura çıktı.

Kadınlarda 2021 finalisti Karolina Pliskova (6 numaralı seribaşı) ile Tereza Martincova ve 2017 şampiyonu Garbine Muguruza (9) ile Greet Minnen arasındaki maçlar, programın yetişmemesi nedeniyle yarıda kaldı.

AUGER-ALİASSİME İLK TURDA ELENDİ

Erkekler dünya sıralamasının 45. basamağındaki Maxime Cressy, ilk turda karşılaştığı Felix Auger-Aliassime'i (6) 3-1 (6-7, 6-4, 7-6, 7-6) mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Stefanos Tsitsipas (4), Alexander Ritschard'ı 3-1, Taylor Fritz (11), Lorenzo Musetti'yi 3-0, Denis Shapovalov (13) ise Arthur Rinderknech'i 3-2'lik skorla geçerek 2. tura yükseldi.



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