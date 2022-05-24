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Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Paula Badosa ikinci tura yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:44
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Tek kadınlarda, İspanyol Badosa, klasmanın 130. basamağındaki Fransız Fiona Ferro'yu 6-2 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek tur atladı.

Turnuvaya tarafsız sporcu unvanıyla katılan 7 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, dünya 101 numarası Fransız Chloe Paquet'i 2-1 (2-6, 6-3, 6-4), 11 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise Çinli Qiang Wang'ı 2-0 (6-2-6-4) mağlup etti.

2018 Fransa Açık şampiyonu 19 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise dünya 165 numarası Alman Nastasja Schunk'u 6-4, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 geçerek yoluna devam etti.

Tek erkeklerde, tarafsız sporcu olarak turnuvada yer alan 7 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Güney Koreli Soonwoo Kwon'u 6-7, 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ise Fransız Jo-Wilfried Tsonga'yı 6-7, 7-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek ikinci tur bileti aldı.

11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ve 12 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz, rakiplerini geçerek ikinci tura kaldı.

Dünya 74 numarası Fransız Hugo Gaston, Avustralyalı Alex De Minaur'u (19 numaralı seribaşı) 3-2'lik (4-6, 6-2, 6-3, 0-6, 7-6) skorla ilk turda eleyerek sürprize imza attı.

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