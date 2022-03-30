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Tenis Haberleri: Tsitsipas Miami Açık'ta dördüncü turda elendi

Tenis haberleri... Miami Açık Tenis Turnuvası'nda seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'a yenilerek organizasyondan dördüncü turda elendi. İspanyol raket maçı kazanarak çeyrek finale yükselen sporcu oldu. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:22
Tenis Haberleri: Tsitsipas Miami Açık'ta dördüncü turda elendi

Miami Açık Tenis Turnuvası'nın seribaşı isimlerinden Yunan Stefanos Tsitsipas, organizasyona dördüncü turda veda etti.

ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler dördüncü turunda, 3 numaralı seribaşı Tsitsipas ile dünya 16 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşılaştı.

1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından 18 yaşındaki Alcaraz, rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

NAOMİ OSAKA YARI FİNALE ÇIKTI

Tek kadınlarda ise kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka, bu yıl Avustralya Açık'ta finalde kaybeden ABD'li Danielle Collins'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Collins'in boynundan yaşadığı sakatlık, maç sırasında performansını olumsuz yönde etkiledi.

Yaşadığı depresyon nedeniyle son yıllarda fazla turnuvaya katılmayan ve dünya sıralamasında zirveden 77'nciliğe kadar gerileyen Osaka, Maimi Açık yarı finalinde İsviçreli Belinda Bencic ile karşılaşacak.

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