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Nadal inanılmazsın’

Avustralya’da 21. Grand Slam zaferini kazanan Nadal’a övgü yağdı. Federer, “İnanılmazsın. Aynı dönemde olmaktan gururluyum” dedi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
‘Nadal inanılmazsın’
Avustralya Açık'ta Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyonluğa uzanan Rafael Nadal tarihe geçti. 21. Grand Slam'ini kazanan İspanyol tenisçi, Novak Djokovic ve Roger Federer'le eşitliği bozarak en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi oldu Nadal'ı kutlayan Federer, "Birkaç ay önce koltuk değnekleriyle birbirimizle şakalaşıyorduk. İnanılmazsın. Teniste, seninle aynı dönemde mücadele etmekten gurur duyuyorum" dedi. Djokovic, "Nadal, o etkileyici mücadele ruhunu, hep kazanmak için ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.
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