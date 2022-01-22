Avustralya Açık'ta Rublev elendi Swiatek 4. tura kaldı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün maçları sona erdi.

Rus tenisçi Andrey Rublev, üçüncü tur maçında Avustralya Açık'ta daha önce bir kez final oynayan Hırvat Marin Cilic ile karşılaştı. Bir grand slam şampiyonluğuna sahip 27 numaralı seribaşı Cilic, 7-5, 7-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 galip gelerek Rublev'i turnuvanın dışında bıraktı.

Cilic, 4. turda 9 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile eşleşti.

Turnuvanın 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, elemelerden gelen Japon Taro Daniel'i 3-1 (6-4, 1-6, 6-3, 6-1) mağlup ederek tur atladı.

Avustralyalı Alex de Minaur (32 numaralı seribaşı), İspanyol Pablo Andujar'ı 6-4, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 3-0 yendi ve 4. turda Sinner'in rakibi oldu.

Tek kadınlarda ise 2020 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek (7), Rus Daria Kasatkina'yı (25) 2-0'lık (6-2, 6-3) skorla geçerek 4. tura yükseldi.

Dünya 38 numarası Sorana Cirstea da Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı (10) 6-3, 2-6, 6-2 sona eren setlerle 2-1 yendi. Cirstea, 4. turda Swiatek ile mücadele edecek.